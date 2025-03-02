TPBL艾德、摩爾斯雙洋將壓鎮 海神斷戰神3連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北2日電）TPBL高雄全家海神今天作客台北台新戰神主場，靠著雙洋將摩爾斯、艾德合力貢獻46分、28籃板，以99比80擊敗背靠背出賽的戰神，也終止對手3連勝。

連續2天出賽的台灣職業籃球大聯盟（TPBL）戰神，今天首節命中率就不理想，單節20投僅5中、攻下19分，反觀海神轟下31分。

不過第2節輪到海神進攻當機，讓戰神在半場結束反以48比47超前；不過比賽到了下半場，就看出2隊的體能差距，連2天出賽的戰神，整個下半場只拿到32分，且團隊命中率僅30%。

這讓休息了1天的海神，靠著第3節末到第4節初一波20比9攻勢，正式將差距擴大到20分以上，也為比賽奠定基調。

海神洋將摩爾斯（Anthony Keith Morse）攻下23分、14籃板，洋將艾德（Edgaras Zelionis）同樣也進帳23分、14籃板，本土球員則以替補出賽的于煥亞13分最高。

戰神全場團隊命中率僅31.5%，且僅傳出14次助攻，攻勢都流於單打獨鬥，全隊4人得分達雙位數，以雷蒙恩（Samuel Manu）的18分最高。

透過 Google News 追蹤中央社

于煥亞賽後接受媒體訪問時表示，「我們都知道客場會比較難打，所以賽前的心理建設做得不錯，一上場就是百分之200的努力在防守上壓迫對手，進而製造轉換快攻的機會。」

本季海神對上戰神5場，取得4勝1敗的對戰優勢，于煥亞笑說：「可能是因為我們兩隊戰績一路走來都差不多，所以遇到就會特別想贏。」（編輯：張雅淨）1140302