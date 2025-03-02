TPBL謝亞軒單場8記三分破紀錄 特攻擊敗雲豹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北2日電）TPBL台灣職業籃球大聯盟新北中信特攻今天靠著後衛謝亞軒飆進8記三分球、砍下30分，搭配洋將飛馳、馬可合攻73分，最後以116比106擊敗台啤永豐雲豹。

前役在主場取勝的特攻今天作客雲豹，雖然首節靠著謝亞軒拿下11分，但敵不過對手多點開花，導致陷入7分落後，所幸特攻近期簽下的洋將飛馳（Daron Russell）、馬可（Marko Todorovic）在第2節及時回神，聯手幫助球隊逆轉戰局，並帶著3分領先進入中場休息。

易籃後，雙方依舊形成拉鋸戰，雲豹主控高錦瑋單節砍下12分，不過，特攻謝亞軒展現火燙手感、砍下14分，加上馬可持續發威，持續保持領先，最後在飛馳決勝節狂轟21分的帶領下，特攻如願鎖定戰果，以10分之差在客場取勝，摘下近期2連勝。

透過 Google News 追蹤中央社

此役特攻得分集中在謝亞軒、飛馳及馬可，三人皆拿下超過30分，其中謝亞軒發揮射手本色，飆進8記三分球打破TPBL聯盟紀錄，攻下30分、5籃板。另外，飛馳繳出37分、7籃板、9助攻的全能成績單，馬可則貢獻36分、17籃板，幫助特攻在更換洋將後打出新氣象。

謝亞軒賽後接受主辦單位採訪時表示，感謝隊友、教練團相信自己，在場上頻頻製造機會，尤其林韋翰、飛馳吸引防守者的能力很強，因此只要做好射手工作，「我覺得飛馳個人能力很好、球商也很高，他跟馬可絕對是聯盟中最強的兩名洋將」。（編輯：管中維）1140302