TPBL貝奇轟33分 夢想家宰戰神終止3連敗

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）福爾摩沙夢想家今天靠著洋將貝奇轟下33分，加上班尼特斬獲29分，聯手以118比103擊敗台北台新戰神，終止3連敗。

戰績暫居第2的夢想家今天作客台北和平籃球館，也是自2月9日以來首場賽事，2大主控蔣淯安、林俊吉先前輪流掛傷號，獲得登錄的林俊吉首節就展現進攻企圖心，單節獨攬10分，加上洋將貝奇（Beau Beech）命中2記三分，率隊取得33比27領先。

夢想家洋將班尼特（Anthony Bennett）次節手感發燙，單節5投全中、轟下12分，將分數拉開至67比45。

雙方易籃後，夢想家團隊火力依舊凶猛，單節6顆三分球，貝奇包辦3顆，將領先擴大至26分。

主場作戰的戰神決勝節雖由陳冠全、洋將米勒（Malcolm Miller）展開反擊，一度將差距縮小至14分差，可惜未能延續火力。

林俊吉接受轉播單位訪問時表示，上半季後段自己有些傷勢，幸好有幾週時間調整，並逐漸找回節奏。他提到，先前和蔣淯安因為受傷，練球時都沒有配到，希望下半季兩人都能健康，練球時能產生更多化學效應。

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夢想家的貝奇今天表現全面，拿下33分，外加14籃板、5抄截，班尼特獲得29分、16籃板，林俊吉貢獻21分、4助攻，不僅幫助球隊擺脫3連敗，與龍頭新北國王之間的勝差更僅剩1場。

至於戰神團隊三分手感低迷，僅16.7%，而麥卡倫（Ray McCallum）、米勒各得20分、17分。（編輯：張雅淨）1140305