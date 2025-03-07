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TPBL高錦瑋蟬聯單月MVP 努利獲選最佳外援

2025/3/7 16:54
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）台灣職籃TPBL桃園台啤永豐雲豹後衛高錦瑋今年1、2月比賽繳出場均17分、7.8助攻，TPBL今天宣布，高錦瑋蟬聯單月最有價值球員（MVP），而新竹攻城獅洋將努利則獲選單月最佳外援。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）雲豹近5場比賽拿下3勝，目前戰績9勝11敗、暫居第5，與第4台北台新戰神之間僅1場勝差，距離第3的高雄全家海神也僅有2場勝差。

雲豹「精靈控衛」高錦瑋在拿下去年12月單月最有價值球員後，今年1、2月共出賽6場比賽，表現依舊在水準之上，繳出場均17分、7.8助攻、5.8籃板、2抄截成績，其中效率值高達20.7，各項數據均居入圍者之最，一舉擊敗新北國王球星林書豪，再度獲得這項殊榮。

高錦瑋展現職業生涯二年級的成熟度，以及主宰戰局的能力，其中2月9日對戰福爾摩沙夢想家一役，讀秒階段投進關鍵三分球，率隊驚險取勝。

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至於洋將努利（Landers Nolley）今年1月才披上攻城獅戰袍，首秀對戰戰神，表現讓人驚艷，不僅單場41分締造聯盟紀錄，隔天出戰國王再狂飆44分，除了改寫紀錄，另繳出9籃板、8助攻的「準大三元」數據。

TPBL表示，在努利的帶領下，攻城獅接連擊敗夢想家、海神等強隊，並獲選單月最佳外援。（編輯：陳政偉）1140307

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