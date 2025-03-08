TPBL特攻克服6分鐘得分荒 擊退雲豹收3連勝

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（中央社記者黎建忠台北8日電）TPBL新北中信特攻今天迎戰桃園台啤永豐雲豹，原本第4節中段還握有超過20分領先，沒想到長達6分鐘的得分乾旱期，險些葬送勝利，幸好終場仍以95比89收下3連勝。

特攻上半場還以48比37領先，前3節結束也保有72比57的雙位數優勢，沒想到第4節特攻在剩下6分鐘以89比67取得22分領先時，竟陷入長達6分鐘的得分乾旱期。

這段期間內，特攻僅靠著洋將飛馳的2記罰球取得分數，雲豹一路搶分追到僅7分差，只可惜時間所剩無幾，終場前27秒不得已用犯規戰術，讓特攻李睿麒2罰全中，才讓比賽奠定結果。

全場拿下17分、20籃板的特攻洋將中鋒馬可（Marko Todorovic），賽後接受轉播單位訪問時表示，這是一場很辛苦的勝利，是靠全隊一起堅持下來才獲得的。

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馬可強調，第一次在特攻主場出賽的感覺相當好，「也很感謝隊友不斷製造機會給我，才能有這樣的數據，但賽季還漫長，必須要繼續加油才行。」

特攻前2場分別攻下31、37分的飛馳（Daron Russell），今天只有18分進帳，且全場19投4中、命中率僅21%，是球隊陷入苦戰的原因。（編輯：陳政偉）1140308