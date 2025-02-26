TPBL林書緯飆22分 率國王客場險勝雲豹

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（中央社記者陳容琛台北26日電）TPBL新北國王今天在台裔球星林書豪缺陣下，靠著林書緯攻下22分，搭配陳俊男終場前7秒的致勝上籃，最後以102比99擊敗台啤永豐雲豹。

前次踢館失利的國王今天再度作客雲豹，首節即打出11比1開局，不過雲豹也展現韌性，讓雙方上演激戰，而國王在第2節靠著林書緯單節進帳10分，搭配洋將曼尼高（Kenny Manigault）挹注7分，聯手幫助球隊帶著5分領先進入中場休息。

易籃後，面對雲豹的反撲，國王一度遭到追平比分，所幸第4節靠著多點開花，尤其終場前7秒林書緯上演精彩妙傳，讓陳俊男飆進致勝投籃，在高錦瑋執行最後一擊失手的情況下，國王順利以3分之差帶走勝利，持續穩居TPBL台灣職業籃球大聯盟的龍頭寶座。

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此役國王台裔球星林書豪因傷並未上陣，不過弟弟林書緯挺身而出，攻下全隊最高22分，外帶8助攻、5籃板，洋將沃許本（Jason Washburn）則貢獻「雙10」22分、12籃板；至於雲豹以本土球員林信寬砍下全場最高24分為最佳，洋將威廉斯（Devin Williams）挹注20分、10籃板。

林書緯賽後接受主辦單位採訪時表示，已經一段時間沒有比賽，因此上場沒有別的選擇，就是保持侵略性，並提到獲勝的關鍵在於防守、保護籃板，「上次對到讓他們拿到太多進攻籃板，這點我們今天應該做得比較好。」（編輯：李亨山）1140226