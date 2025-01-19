TPBL海神20記三分球破紀錄 轟垮特攻收4連勝

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（中央社記者黎建忠台北19日電）TPBL高雄全家海神今天在主場迎戰新北中信特攻，靠著全隊5人得分達雙位數，以及團隊高達45.5%命中率、轟進破聯盟紀錄的20記三分球，最終就以104比91擊敗對手，收下4連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）海神今天是在農曆年前最後一戰，面對還是過去從未贏過的特攻，上半場先以46比49落後。

第3節海神找回準星，團隊單節三分球9投6中，至於特攻則是強攻內線，前3節結束，海神反以74比73超前。

第4節開打後，海神就拉出一波13比3攻勢，其中前3節三分球7投皆墨的洋將艾德（Edgaras Zelionis），在這段期間就貢獻2記三分球，幫助球隊擴大到雙位數領先。

儘管比賽尾聲特攻一度縮小差距，但海神再靠著于煥亞、蘇文儒聯手飆進外線，確保海神留下這場勝利。

海神團隊三分球44投20中，命中數也打破桃園台啤永豐雲豹在今年1月4日所締造的19記三分球聯盟紀錄；尤其第4節全隊13投8中，徹底澆熄特攻反撲氣焰。

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防守悍將蘇文儒攻下全隊最高的22分，包括7投5中的三分彈，賽後他接受轉播單位訪問時表示，前幾場自己滿不準的，不過今天打完信心增加不少，「教練團本季就是希望我在進攻上多些信心，有機會就出手，才能幫忙拉開進攻空間。」

特攻雖輸球，但當家「控球魔術師」林韋翰傷癒歸隊，在首節剩下3分27秒時替補上場，並在首節結束前25秒投進三分球，身手依舊。（編輯：張雅淨）1140119