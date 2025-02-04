任NBA新秀挑戰賽教練 林書豪：鼓勵球員享受比賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北4日電）「台裔球星」林書豪今年受邀擔任美國職籃NBA新秀挑戰賽其中1隊的教練，林書豪今天透過經紀公司發聲明表示，「重返明星賽週末意義重大，也會鼓勵年輕球員享受比賽。」

今年NBA全明星週末將在勇士新主場舉行，因此新秀挑戰賽的4支球隊教練全都跟勇士有關；包括哈達威（Tim Hardaway）領軍的Team T、李奇蒙（Mitch Richmond）帶隊的Team M，以及由穆林（Chris Mullin）掛帥的Team C，加上林書豪帶領的G聯盟隊。

除了林書豪外，新秀挑戰賽的其餘3名金州勇士傳奇球星，都已入選籃球名人堂。

林書豪透過聲明表示，「相隔十幾年再次參與NBA全明星週，尤其能夠回到灣區，對我來說意義重大。我自己在與上次參加NBA全明星週時相比，也已經截然不同，透過此次活動，也讓我有機會回顧自己在NBA的旅程與NBA這個大家庭。」

透過 Google News 追蹤中央社

林書豪也相當期待和老朋友敘舊，以及和當地球迷互動，他提到，這次身分從球員變成教練，「會盡可能去鼓勵年輕球員享受比賽的樂趣，盡情體驗全明星週末。當我年輕時，總是過於專注於提升表現，不斷追求進步，如果有機會回到過去，我會提醒自己，多去感受籃球帶來的純粹快樂。」

林書豪預計參加完2月12日東亞超級籃球聯賽新北國王主場迎戰馬尼拉電器的比賽後，就會啟程前往美國，他也很感謝國王球團的支持和信任，能夠踏上這段旅程，去完成更多的任務。（編輯：李亨山）1140204