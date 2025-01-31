NBA明星賽替補名單出爐 哈登、布朗、溫班亞馬入選

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（中央社舊金山30日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽2月16日將在舊金山登場，14名替補球員名單今天出爐，聖安東尼奧馬刺中鋒溫班亞馬和波士頓塞爾蒂克後衛布朗等人入選。

法新社報導，14名替補球員將由各隊教頭選出，東、西區各7人。身高221公分的法籍球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）上個賽季榮獲NBA年度最佳新秀，平均每場可以攻下24.4分、10.8籃板、3.9阻攻、3.7助攻和1.1抄截。

現年21歲的溫班亞馬將與其他西區替補球員一起首次在明星賽亮相，包括明尼蘇達灰狼後衛愛德華茲（Anthony Edwards）、洛杉磯湖人前鋒戴維斯（Anthony Davis）、洛杉磯快艇後衛哈登（James Harden）、曼菲斯灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）、奧克拉荷馬雷霆前鋒威廉斯（Jalen Williams）和休士頓火箭中鋒森貢（Alperen Sengun）。

東區替補球員包括布朗（Jaylen Brown）、克里夫蘭騎士後衛賈蘭德（Darius Garland）、密爾瓦基公鹿後衛里拉德（Damian Lillard）和印第安納溜馬前鋒西雅坎（Pascal Siakam），以及3名首次入選全明星的球員，包括底特律活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham）、騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）和邁阿密熱火後衛赫洛（Tyler Herro）。

布朗為衛冕軍塞爾蒂克效力，平均可繳出23.2分、6籃板和4.8助攻。

騎士共有3名球員入選明星賽，包括先發名單中的密契爾（Donovan Mitchell）。騎士以38勝9負戰績暫列全聯盟第一。

10名明星賽先發名單已於上週公布，包括西區的洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）、鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）、丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）、奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）。

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東區先發則有密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、波士頓塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）、紐約尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）及大前鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）和騎士後衛密契爾。

今年賽制將以4隊各8人取代舊有兩隊制，其中3隊陣容將由歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）於2月6日挑選；第4隊則是新秀挑戰賽的勝隊，由美國女子職籃WNBA傳奇人物帕克（Candace Parker）領軍。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140131