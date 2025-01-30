NBA接軌國際籃球 考慮每節12分鐘改為10分鐘

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（中央社台北30日電）收視率直直落的美國職業籃球聯盟（NBA）思考做出改變，NBA總裁席佛今天表示，正在思考將每節12分鐘、全場48分鐘比賽改為每節10分鐘、整場40分鐘，以接軌國際並配合收視習慣。

席佛（Adam Silver）在1場節目被問到目前NBA考量最大的改變有哪些時說，他想到的其中之一是將目前每節12分鐘賽事改為10分鐘，主要在接軌國際籃球及電視收視考量。

NBA是目前唯一打48分鐘的聯盟，奧林匹克運動會與大學籃球都是40分鐘。

據美國媒體ESPN統計，本季NBA每場賽事平均2小時16分，與過去15個球季的2小時15分差不多。

不過，席佛說，他未考慮紀錄或其他相關情形，只是認為2小時籃球賽更適合目前電視轉播習慣。

NBA從78年前開打至今，一直維持每節12分鐘、整場比賽48分鐘傳統。ESPN認為一旦改變，許多單場或單季紀錄將更難打破，但也會有更多球星有足夠體力打完全場不休息。

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不過，紐約尼克隊（New York Knicks）總教練席柏杜（Tom Thibodeau）與丹佛金塊隊（Denver Nuggets）總教練馬龍（Michael Malone）不贊同。

席柏杜對ESPN說，他是傳統的人，討厭看到改為40分鐘；馬龍對NBA想爭取更多觀眾的努力表示尊重，但不希望改變，也不想看到有「4分線」，NBA球賽有其歷史與偉大，希望保住這份純淨。（編輯：李明宗）1140130