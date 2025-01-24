NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年入選刷新個人紀錄

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽先發名單今天出爐，洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）連續21年入選明星賽，刷新個人保持的紀錄。

路透社報導，詹姆斯去年超越湖人傳奇「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），創下NBA史上最多次入選明星賽紀錄。

美聯社提到，詹姆斯將成為第3位年屆40後參加明星賽的球員，前兩位是賈霸和「德國坦克」諾威茨基（Dirk Nowitzki）。

西區先發名單上除了詹姆斯，還有鳳凰城太陽的杜蘭特（Kevin Durant）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokic）及奧克拉荷馬雷霆的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。

東區先發則有密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、波士頓塞爾蒂克前鋒塔特姆（Jayson Tatum）、克里夫蘭騎士後衛密契爾（Donovan Mitchell）、紐約尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）及大前鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）。

明星賽將於2月16日在舊金山舉行，東、西區共10名先發球員是由票選產生，其中球迷票數占50%，現役球員及媒體票數則各占25%。

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14名替補球員將由各隊教頭選出，東、西區各7人，名單將在1月30日公布。

今年賽制將以4隊各8人取代舊有兩隊制，其中3隊陣容將由歐尼爾（Shaquille O'Neal）、巴克利（Charles Barkley）、史密斯（Kenny Smith）於2月6日挑選；第4隊則是新秀挑戰賽的勝隊，由美國女子職籃WNBA傳奇人物帕克（Candace Parker）領軍。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140124