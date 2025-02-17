詹姆斯腳踝不適缺席全明星 20年出賽紀錄畫上句點

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（中央社舊金山16日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）將不會參加今天的全明星賽，這是他首次入選全明星，但不參加這項球季中的比賽。

美聯社報導，詹姆斯在賽前90分鐘宣布，他將因腳和腳踝不適而缺席。

這是詹姆斯幾個賽季以來有時會遇到的症狀。他原本將為歐尼爾（Shaquille O'Neal）選出的「俠客」隊在全明星賽中效力。

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詹姆斯首次入選全明星是在2005年，此後他每年都入選，因此今天的比賽本來會是他第21次參加全明星賽。他連續20次在全明星出賽是NBA紀錄保持人；他入選全明星的次數同樣創下聯盟紀錄。

詹姆斯表示他計劃今天晚間回到洛杉磯，並於明天開始復健。他表示「我沒有假期」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140217