LeBron James慶40歲生日 有信心在NBA還能打5到7年好球

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天歡慶40歲生日，他自認在聯盟還可以再打5至7年高水準比賽，但也承認可能會在此之前退休。

法新社報導，詹姆斯在湖人練球後還說，他計劃在湖人退休，且離開聯盟後無論何時都不再復出。

當被問到決定何時退休的可能因素時，詹姆斯稱缺乏競爭力不會是他退休的原因。

他說：「原因不會是因為我無法以高水準打球…老實講，如果我真要的話，可能還能再打5到7年好球，但我不想這麼做。」

詹姆斯效力NBA邁入第22年，追平歷史紀錄，目前場均23.5分、9.0助攻和7.9籃板，投籃命中率達49.6%。

詹姆斯今年與NBA球星組成美國國家男籃隊征戰巴黎奧運，手握3枚奧運金牌的他在18歲時被選入NBA，如今20歲的兒子也進入NBA，與他同為湖人效力。

詹姆斯坐擁4座NBA總冠軍、4度榮膺NBA最有價值球員、20次入選NBA明星賽，並保有NBA得分最多和出賽時間最長紀錄。

詹姆斯生涯出戰1520多場比賽，場均27.1分、7.5籃板、7.4助攻和1.5抄截。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1131231