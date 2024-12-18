NBA全明星賽2025年改採迷你錦標賽制 奪冠每人獎金406萬

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（中央社紐約17日綜合報導）2025年NBA全明星賽將以全新的迷你錦標賽形式進行，由歐尼爾、巴克利、史密斯等球評挑選的全明星陣容將組成3隊，再加上新秀挑戰賽的勝隊，共同以4隊進行單淘汰的迷你錦標賽。

綜合法新社與路透社報導，美國職籃（NBA）和美國國家籃球協會球員工會（NBPA）宣布了這項改變。外界先前對近年季中表演賽缺乏比賽強度普遍不滿，此項改變可認為是回應外界的批評。明年NBA全明星賽將於2月16日在舊金山「大通中心」（Chase Center）舉行。

改制後的NBA全明星賽將以迷你錦標賽進行。4支隊伍先進行2場4強戰，獲勝者晉級冠軍戰，所有比賽都以先拿到40分為勝利。

這項比賽所有獎金為180萬美元，其中冠軍成員每人12萬5000美元（約新台幣406萬元），亞軍每人5萬美元；4強戰的敗隊，每人2萬5000美元。

第1支獲得參賽資格的球隊，將是2月14日舉行新秀挑戰賽的勝隊。新秀挑戰賽的球員來自NBA一年級與二年級，以及發展聯盟（G-League）的優秀球員。

這支球隊將以美國女子職籃（WNBA）傳奇人物肯迪斯．帕克（Candace Parker）之名稱為「肯迪斯隊」（Team Candace），她是透納電視網（TNT）4名球評之一；另外3名球評分別是俠客．歐尼爾（Shaquille O'Neal）、查爾斯．巴克利（Charles Barkley）、肯尼．史密斯（Kenny Smith），他們的名字各將用於由全明星選出的3支隊伍。

上述3位前NBA明星，將從24名全明星球員中選出8名球員，填入2月6日的全明星選秀名單，分別組成查克隊（查爾斯）、俠客隊和肯尼隊。

全明星先發球員的投票方式將保持不變，球迷投票占50%，現役NBA球員與媒體小組各占25%，替補球員將由NBA教練選出。

NBA全明星投票將於19日開始，一直持續到明年1月20日。不過有些球員對新制全明星賽保持懷疑態度，在新制中，一天晚上有4支球隊要打3場比賽。

凰凰城太陽的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）今天表示，「我討厭（新賽制），絕對討厭」，「太可怕了…我們應該回到過去的東西對決，好好打一場球就是了」。

去年的全明星賽儘管從「隊長選秀」回歸傳統的東西對決，但還是普遍遭到批評。「隊長選秀」指的是由東西區聯盟球迷投票領先者擔任隊長，各自選出一支球隊互相對抗。

NBA總裁席佛（Adam Silver）在2024-25賽季開幕之夜重申，繼2024年全明星賽創下397分的比賽紀錄後，NBA致力於為全明星賽營造競爭氣氛。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1131218