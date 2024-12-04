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NBA CUP 8隊出爐 聯盟雙雄塞爾蒂克、騎士沒得打

2024/12/4 15:36
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（中央社記者黎建忠台北4日電）美國職籃NBA今天例行賽結束後，NBA CUP的東、西區各4支參賽球隊也出爐。最弔詭的是暫居全聯盟例行賽前2名的克里夫蘭騎士、波士頓塞爾蒂克，竟都沒能搶下NBA CUP門票。

NBA今天一共進行11場例行賽，且都是NBA CUP的賽程，經過一番激戰後，東、西區A、B、C組龍頭加上外卡共8支取得NBA CUP參賽資格的球隊也全數底定。

東區A組冠軍是紐約尼克、B組冠軍是密爾瓦基公鹿、C組冠軍是亞特蘭大老鷹，外卡則由奧蘭多魔術帶走。

西區A組冠軍是休士頓火箭、B組冠軍是奧克拉荷馬雷霆、C組冠軍是金州勇士，外卡則是達拉斯獨行俠靠著今天擊敗曼菲斯灰熊後拿下。

去年打進NBA CUP總冠軍賽的洛杉磯湖人與印第安納溜馬，今年都早早遭淘汰；至於高居全聯盟例行賽戰績前2名的騎士、塞爾蒂克，也都無緣參加。

NBA去年首創「季中錦標賽」獲得不錯迴響，主要是讓球員能在季初就打出爭冠態度，今年改名為NBA CUP，賽制依舊是從年度的例行賽中挑選部分賽事當作NBA CUP戰績。

NBA CUP 8強將於台灣時間12月11日由魔術對公鹿、獨行俠對雷霆揭開序幕，4強和冠軍戰都將移師拉斯維加斯舉行。（編輯：張雅淨）1131204

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