美媒：NBA時隔6年重返中國 明年10月2場季前賽澳門開打

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（中央社記者邱國強北京6日電）美聯社今天報導，知情人士透露，美國職業籃球聯賽（NBA）已與中國政府達成協議，將於2025年10月展開的下個賽季重返中國，同年10月10日起將在澳門舉辦兩場由鳳凰城太陽與布魯克林籃網對陣的季前賽。

報導引述一名知情人士表示，這項協議將於今天稍晚宣布。這將是自2019年10月休士頓火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）公開表達支持香港「反送中」運動示威者後，NBA時隔6年終能重新在中國舉辦季前賽。

這名人士表示，鳳凰城太陽與布魯克林籃網將在2025年10月10日，在澳門威尼斯人綜藝館舉行第一場比賽，兩天後舉行第二場，並計劃2026年在中國再舉行兩場季前賽。

報導特別提到，布魯克林籃網由中國阿里巴巴集團主席蔡崇信所擁有。

報導還提到，澳門威尼斯人綜藝館12月7日將舉行一場NBA傳奇名人賽，其中包括帕克（Tony Parker）、艾倫（Ray Allen）、麥格瑞迪（Tracy McGrady）、馬布瑞（Stephon Marbury）、卡森斯（DeMarcus Cousins）和莫布里（Cuttino Mobley）等廣為中國球迷所知的退役NBA球星。

報導指出，這些都是中國和NBA為恢復正常關係，所採取一系列長期舉措的一部分。

2023年迄今，陸續有NBA球星在休賽期間訪問中國，都吸引了大批觀眾。NBA總裁席佛（Adam Silver）今年10月間即表示，他認為NBA「將在某個時間點把比賽帶回中國」。

2019年10月，現任費城76人總經理、時任休斯頓火箭總經理的摩瑞在X平台前身推特（Twitter）表態，支持香港「反送中」運動示威者，並上傳一張題為「為自由而戰，與香港站在一起」的照片，惹怒中國政府。

事發當時，NBA正在中國上海及深圳各舉行一場表演賽。但央視及網媒隨即停止轉播所有NBA賽事，直到2022年才悄悄恢復。（編輯：楊昇儒）1131206