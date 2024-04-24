中國足協新條款 規定賽事須公布主要出場球星

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（中央社台北24日電）中國足協23日發布監管規程，規定賽事在售票前須告知民眾，主要球星出場條款及若違約的處理方式。今年球星梅西赴中卻沒上場比賽，引發風波，因此該條款頒布後被中國部分球迷戲稱「梅西條款」。

綜合中國媒體報導，中國足協23日發布「中國足球協會國際賽事備案與監管規程」，其中明確規定在啟動售票程序前，應告知民眾主要球星出場條款及一旦違約的處理方案。

受該規定監管的賽事，除了由中國足球協會、地方自行主辦以及中國足協管轄範圍內等賽事，也包括在非中國足球協會管轄範圍內參加的國際足球賽事，包括正式比賽、友誼賽、熱身賽及訓練比賽等。

該規定還明確表示，非中國足協主辦的國際A級賽在售票前，主辦方應向中國足協進行備案。若賽事未獲得國際組織批覆前，體育賽事活動組織者不得進行賽事「確認性」及「事實性」宣傳，也不能開展任何形式的票務銷售及預售等工作。

據陸媒報導，近一年中國不少球迷花重金購票，但無緣一睹球星上場風采，該文件發布後，不少球迷將該條款稱為「梅西條款」，暗示今年2月初阿根廷球王梅西在香港沒出場比賽一事。

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梅西所屬的邁阿密國際隊（Inter Miami CF）與香港明星聯隊今年2月4日在香港舉行友誼賽，但梅西沒上場踢球，且賽後也沒有參加領獎或發言，引發現場球迷不滿，隨即出現諸如梅西因政治理由不願上場等傳言。

另外，陸媒齊魯晚報微信公眾號「齊魯壹點」報導，原定於今年1月的「榮耀巡迴賽2024利雅得勝利中國行」，因為球星「C羅」羅納度因身體因素無法上場，比賽決定延期，主辦方承諾退還門票及報銷車馬費及住宿開銷，但截至本月初仍有球迷尚未收到全部賠償。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130424