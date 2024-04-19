花蓮強震逾百件紅黃單建物 災民嘆平安就好

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）0403強震，花蓮紅、黃單建物累積逾百件，許多民眾投入大半輩子心血的房屋被貼上紅單成危樓，面臨重建或補強抉擇，有住戶無奈表示，家人平安就好，錢再賺就有，房子還可再修。

花蓮縣府統計，截至19日受損建物黃單57件（1137戶）指結構沒有立即性危險，但在居住上有疑慮有危險；紅單54件（802戶）指結構不良，有立即性危險，目前已完成7件拆除、1件拆除中、1件待拆除。

花蓮縣府縣府建設處指出，紅、黃單住家經建築師、結構技師評估確認，除了天王星等傾倒建物有拆除必要，其餘紅、黃單基本上都可透過修繕補強復原。

花蓮縣府指出，無法補強需拆除建物，整棟最高補助上限新台幣30萬元；拆除部分危險建物者，每棟補助上限20萬元。

選擇修繕的紅、黃單建物，花蓮縣府指出，補助額度參照「損壞評估報告書」建議修復金額補助，單一透天住宅修繕上限，每棟（戶）50萬元；高層建築物集合式住宅，補助上限300萬元。

針對耐震補強，土木技師公會說明，經評估為紅、黃單建物，每件最高補助450萬元，以不超過總補強費85%為限。

紅單戶、山海觀主委李國隆說，外牆拉皮、磁磚掉落都屬於修繕，耐震補強費用是針對大樓整體耐震提升，目前還無法估算住戶要負擔的費用，現實考量還是住戶能夠負擔多少費用。

李國隆說，目前耐震補強跟修繕費用可同時申請，2筆最高750萬元，加上未來可能的善款挹注，相信可減輕災民負擔，這週將召開第2次區分所有權人會議，決定要補強還是重建。

黃單戶江姓災民說，強震後家中牆壁出現大大小小裂痕，家具倒一片，社區經評估為黃單，初步估算光耐震補強每戶要負擔70多萬元，還不包含修繕及家中損失。

江姓災民說，住在花蓮就要有跟地震共存的心理準備，一家人都平安就好，沒有打算搬離住家，除了維持正常生活，也會繼續尋找可申請的補助，能補貼多少是多少。（編輯：郭諭儒）1130419