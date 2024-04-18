東華大學震災損18.3億元 教育部分3年幫忙解決

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北18日電）花蓮3日發生規模7.2強烈地震，東華大學校舍受損嚴重，教育部次長劉孟奇今天表示，扣除國科會儀器，東華大學地震災損約新台幣18.3億元，教育部透過公務預算、災害準備金等支應，將分3年到位。

立法院教育委員會審查大學法第35條條文修正草案、專科學校法第44條條文修正草案、國民體育法部分條文修正草案等案。

東華大學校長徐輝明日前表示，東華大學建物於強震中受損，其中理工學院一館Ｄ棟燃燒，宿舍也有1700床無法使用，校方估重建總經費高達20億元，東華大學已向教育部提報災損申請。

國民黨立委萬美玲呼籲，東華大學日前舉行記者會，表示需要約20億元重建，但只募到6000萬元，大學校長要出來開記者會募款情何以堪，希望教育部全力支持學校重建。

國民黨立委羅廷瑋也說明，民國88年開始，國立大學從教育部全面補助轉變成定額補助加學校自籌，因此已非教育部全額出資，但本次災損金額龐大，希望比照當年921公私立學校修復重建專案貸款利息補助實施要點。

對此，劉孟奇談及，扣除國科會儀器，東華大學地震災損約18.3億元，今年將透過公務預算編列，另爭取災害準備金、第二預備金等來支應，預計分3年到位，之後也會爭取行政院專項，目前正在跨部會協調，教育部將協助爭取。

不過，民進黨立委張雅琳提醒，教育部有一大專校院校園安全參考彙編，建議學校每年需舉行1次校園安全聯繫協調會報，學校是否有落實會報。此外，由於實驗室受損嚴重，是否會影響師生畢業論文及升等。她強調，並不是要咎責東華大學，但要了解學校運作狀況。

劉孟奇回應，會再了解各校狀況，但藉由本次經驗，認為大學實驗室應特別挑出審視，不能只依靠外在力量，大學也應針對實驗室防災做盤查，應先要有第一線自主擋住災情的規畫。至於實驗室受損是否影響學生論文及老師升等，已協調附近的學校，師生論文及升等不會受到影響。（編輯：張若瑤）1130418