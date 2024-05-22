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花蓮紅單社區陳情盼公費拆除 卓榮泰允諾會研議

2024/5/22 18:43
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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮馥邑京華社區震後6棟大樓列紅單，住戶今天向行政院長卓榮泰陳情，希望由政府協助全社區拆除。卓榮泰表示，會將住戶意見帶回討論，做到符合大家需要的規劃。

卓榮泰今天下午前往花蓮視察災後重建，先後前往蘇花公路下清水橋、東華大學及吉安鄉台雄大樓拆除現場。

馥邑京華社區居民等候在台雄大樓陳情，黃姓住戶表示，社區6棟經結構技師評估，政府只能幫忙拆1棟，因社區基礎結構、地下室及機房都是相通，質疑只拆1棟其他5棟該如何重建。

黃姓住戶表示，社區位在中華路交通要道，一旁有加油站跟其他社區，社區住戶都撤離了，但鄰居每天打來問社區何時要拆，擔心餘震會讓大樓倒塌，讓他們也不敢住在家裡，

卓榮泰回應，昨天院內開會有提到這件，這不是1棟或6棟的問題，也包含周邊居民，會交代工程會、國土署朝符合大家需求的方向規劃，需要程序及鑑定時間。卓榮泰輕拍住戶肩膀表示，這段時間大家辛苦了。

視察過程遇到芮氏規模5.2地震，花蓮市最大震度4級，卓榮泰說，有感受到地震，且警報一直響，愈響就愈增加要把重建做好的決心，讓花蓮民眾不要生活在恐懼中。

卓榮泰肯定花蓮縣府在強震發生後，約半小時很快集合團隊進行搶災，對於地方政府這麼有效率，中央一定要配合，會把花蓮重建是為優先，後續會與地方積極溝通、合作。

另外，國立東華大學校舍受損嚴重，重建經費高達17億6000萬元，卓榮泰說，「同學們絕對不是政府的負擔，而是政府的責任」，指示教育部與學校密切合作，將建物及設備修好，恢復以往的教育品質。

東華校長徐輝明表示，各項重建工程，預計在民國115年全數完成。（編輯：黃世雅）1130522

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