卓榮泰視察花蓮災情 指示加快重建且補助迅速到位

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）0403強震重創花蓮，中橫公路、蘇花公路搶修預計1至2年完工，行政院長卓榮泰今天到花蓮視察指出，重建時程要加快、進度要管控、補助要加速且迅速到位，以鄉親需求為思考。

交通部公路局簡報指出，台9線蘇澳到崇德路段共6處災點，包括邊坡修復、大清水明隧道修復、和平溪河川橋支撐損壞修復等，全線復健工程預計12月底完成。

其中158.6公里處下清水橋因落石擊毀，目前搶通舊橋僅能供小型車通行，經優化鋼便橋拓寬，預計5月30日開放大型車通行，配合原橋位復建，上午8時至下午5時施工管制放行3次，夜間及假日不管制通行。

中橫公路東段，6處邊坡災點預計今年底完工，4處明隧道預計民國115年底完工。公路局指出，因應汛期將至，已將台8線、台9線封路雨量下修，做好防災應變準備。

卓榮泰指出，接續前院長陳建仁、前副院長鄭文燦過去基礎，持續往前推進，昨天在院內進行第1次相關計畫說明，今天來到花蓮更清楚知道民眾所需，讓核定計畫迅速、加強執行，補助如實到位，達到對災民協助。

卓榮泰表示，有最大信心及決心，把災後重建視為新團隊一開始最重要工作，將親自擔任0403復原工作小組召集人，用整個行政院、國家力量完成這項工作。

花蓮縣長徐榛蔚也提到，花蓮近70%是觀光產業生態系，台9線要到明年1月1日才能正式無管制通車，希望協調台鐵開設觀光專列，讓旅客一定買得到車票；台8線中橫公路復建要到115年，這段時間管制放行，居民下山送貨、就醫不容易，希望能考量居民通行便利性。

卓榮泰表示，這次視察看到路邊堆放很多落石，可以感受到災後通行的恐懼，不論是縣長提的、鄉親需求、立委關心面向及工程面臨的問題，都列為優先考量，這條漫長的路，中央會跟花蓮一起走。（編輯：陳仁華）1130522