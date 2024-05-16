403地震重創花蓮公路 太魯閣4處明隧道115年完成

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（中央社記者余曉涵台北16日電）403地震重創花蓮公路，交通部今天指出，地震後台9線及台8線受損邊坡預計在今年底完成，其中台8線位於太魯閣路段規劃延伸4處明隧道預計民國115年底完成。

立法院交通委員會今天邀請交通部率所屬相關單位就「公路系統道路及橋梁安全改善辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

根據交通部提出業務報告，公路局以「運用遙測技術」「定量分級管理」「導入科技巡檢」及「落石告警系統」為邊坡管理及落石防治策略。

交通部指出，公路邊坡「定性」分A、B、C＋、C、D級進行管控，現A級258處、B級49處、C＋級22處、C級603處、D級776處，計列管1708處，高危害度A、B級上邊坡以「落石災害評分系統」進行「定量」評估，目前律定高風險「優先關注邊坡」45處。

交通部表示，由於目前針對落石來源尚無法確定或機械能量無法到達邊坡，公路局試辦落石告警系統，目前依現況需求已完成16處設置，經費為新台幣1.59億元。

交通部表示，為周延邊坡整體安全，公路局研提「省道邊坡地錨功能檢測分級暨設施補強計畫」，盤點、評估、補強公路邊坡既有地錨設施功能。

由於403地震對台8線跟台9線造成重大災損，交通部指出，依邊坡管理規定已辦理12次災害路段UAV空拍及建模，對各災點已訂定短、中、長期改善策略，另依農業部農水署提供全台崩塌區影響62處鐵公路，以及成大防災研究中心提供空拍圖，經確認比對後，公路局均有納入災後復建範圍控管。

交通部指出，震後台9線及台8線受損邊坡預計在今年底改善完成外，台8線太魯閣地區規劃延伸4處的明隧道（九曲洞隧道西口、九曲洞隧道東口、錐麓隧道、靳珩隧道），預計將在115年底完成。

國道方面，交通部表示，為加強邊坡安全，目前設有多種（水位觀測井、傾度管、傾斜計、地錨荷重計及雨量計等）監測儀器，並於轄區每處C級邊坡皆裝設自動化監測儀器，目前轄區共計設有3131支監測儀器，相關數據均上傳至「國道邊坡全生命週期維護管理系統」。（編輯：方沛清）1130516