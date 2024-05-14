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花蓮強震後 蘇花新增崩塌落石源達數百公尺高

2024/5/14 17:43
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（中央社記者汪淑芬台北14日電）環境部今天初審通過蘇花安環評計畫。交通部公路局表示，4月3日花蓮強震後，台9線蘇花公路和平以南新增崩塌造成落石源有數百公尺高，蘇花安採長隊道及橋梁迴避，應儘早完成。

環境部召開「台9線蘇花公路安全提昇計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，環評委員建議通過，並請於7月31日前補充資料後送環評大會討論。

公路局發布新聞稿，將儘速依委員審議意見補充資料，等環評大會通過後續報建設計畫，建設計畫奉行政院核定後，積極趕辦設計、用地取得、發包施工，配合分標策略，採平行作業以縮短期程，及搭配和仁-崇德路段長隧道工期，以121年完工為目標。

公路局指出，0403花蓮發生規模7.2強烈地震，迄今有感餘震達1000多起，蘇花改路段均無影響，但台9線（蘇花公路）和平以南路段，新增崩塌造成數百公尺高的落石源，預估數年內落石頻繁導致封路次數增加，甚至每次中斷天數也會延長。

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公路局表示，蘇花安計畫已採長隧道及橋梁方式迴避災損路段，應儘早推動，完成安全可靠的蘇花公路拼圖。

公路局今天由局長陳文瑞率隊，就2月份初審會議中審查意見說明，包括：土方暫置及運輸策略、運送行經蓬萊國小及崇德國小商討取得增加維護安全對策共識、隧道開挖排水、和平溪橋落墩、國家公園內隧道橫坑周遭植物、樹木移補植、生態調查等提出減輕對策。（編輯：管中維）1130514

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