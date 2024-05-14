蘇花安環評初審通過 公路局：目標121年完工

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（中央社記者張雄風台北14日電）環評委員今天建議蘇花安環評案初審通過。公路局表示，目前在規畫期程範圍內，後續會加速補件送大會審查，仍以民國121年完成為目標；現行蘇花公路預計要到年底才能完全通車。

環境部今天召開「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。環評委員建議土石方產生量處理運輸要有完整評估、施工便道非常多條擬訂恢復計畫等，同意本案通過初審、將送大會審查。

交通部公路局長陳文瑞會後接受媒體聯訪時表示，待收到環境部函送正式公文後，會加速回覆；目前整體進度還在預期範圍內，因此仍以121年完工為目標。

陳文瑞指出，若一切順利，能在今年8月取得環評大會審查修正通過，希望年底建設計畫就能核定、明年提出設計規畫；明年8月開始取得用地，並同步執行都市計畫變更的程序；期望116年初就能發包施工。

至於花蓮403地震的後續處理，陳文瑞指出，現行規畫5月底可以通行大型車輛，正在拓寬路基，年底完成蘇花公路的邊坡整治；現行蘇花公路是規畫早中晚3時段開放通車，後續將會隨時間逐步拉長通行時間，但完全通車可能仍要配合邊坡整治的時間。

陳文瑞表示，蘇花公路沿台灣東部海岸線興築，上邊坡非常高，落石可能高達7、800公尺上，下邊坡沿海岸線，近幾年和仁到大清水路段受侵蝕退縮，加上氣候變遷導致短延時強降雨，也對東部有明顯影響，颱風也是多由東部侵襲；403地震後至今有感地震逾1400次，蘇花公路上邊坡的土石易受影響，這些都讓公路局花許多心思，增加東部交通的穩定。（編輯：李亨山）1130514