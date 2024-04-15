蘇花安2短隧道變1長隧道 公路局：避免東部成孤島

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）花蓮3日強震後，正進行環評的蘇花安計畫遭質疑在隧道方案上猶豫，延緩進度。公路局今天說，蘇花安和仁至崇德段由2短隧道變成1長隧道，是為提升抗災能力，避免東部變孤島。

交通部公路局發布新聞稿，「台9線蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安計畫），辦理台9線東澳-南澳、和平-和中及和仁-崇德路段改善，現已進入環評作業，正依環評專案小組審議意見修正補充中，預計4月底前再報環境部，等環評審查通過及建設計畫奉行政院核定後，即辦理設計施工，以民國121年完工為目標。

公路局指出，蘇花安計畫和仁-崇德路段於可行性研究階段，原採沿用仁水隧道搭配新建2座短隧道方案，但在綜合規劃階段，考量蘇花公路為東部通往北部唯一維生廊道，為與台9丁線（舊蘇花路廊）互為替代廊道，避免形成孤島，同時增加用路人安全、提升公路抗災能力、減少極端氣候下預警性封路機率，選擇新建約10公里長隧道作為推動方案。

公路局表示，蘇花安和仁-崇德路段採用長隧道，是希望提供安全可靠的全天候服務，並經深入研析地質條件與環境影響等因素，也召開多場部落會議、地方說明會廣納民意，總經費約新台幣820億元，計畫經費較可行性研究階段為高，並無外界指舉棋不定或節省計畫經費的情形。

公路局指出，蘇花安計畫於綜合規劃的路廊方案初步確認後，即進行環境生態調查、評估，因和仁-崇德路段行經太魯閣國家公園，需辦理1年4季環境調查，期間也廣邀專家學者召開環境議題及諮詢座談會聽取專業意見，並與太魯閣國家公園管理處充分溝通協調，以將計畫推動對環境的影響降至最低，並無拖延期程情形。

公路局表示，蘇花安計畫環境影響說明書去年11月21日提送環境部，環境部今年2月20日環評專案小組初審會議時，委員關心土方暫置及運輸交通影響、隧道開挖排水、落墩評估、生態調查及影響減輕規劃、植栽移補植等議題，均屬於一般環境影響因子評估的補充，屬於常態審查要求補充意見，並非外界誤解的卡關。

蘇花安路廊行經宜蘭及花蓮共7處原住民部落地區，公路局指出，已獲得5處部落同意，而花蓮縣和中地區吾谷子部落於去年6月29日、和平地區克尼布部落於去年8月9日舉行部落諮商會議，都因出席的原住民家戶代表未過半而流會。公路局說，仍持續與地方溝通，希望花蓮縣政府及部落所在地的秀林鄉公所予以協助。

蘇花改於109年1月全線通車，110年1月全車種通行。而「東澳-南澳」、「和平-和中」及「和仁-崇德」等路段仍存在線形標準低、災損阻斷及路廊瓶頸，極待提升安全性及服務標準，因此公路局辦理安全提升計畫。

根據公路局規劃，「東澳-南澳」段總長9.3公里，包括4.7公里隧道、3.8公里橋梁及0.8公里的路堤；「和平-和中」段總長5.5公里，包括4.8公里橋梁及0.7公里的路堤；「和仁-崇德」段總長15.1公里，包括10.2公里隧道、3.1公里橋梁及1.8公里的路堤，擬以橋梁跨越大清水溪續以2號隧道穿越國家公園。（編輯：張雅淨）1130415