蘇花中斷海運支援宜花車潮疏運 遊客稱特別體驗

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）台9線蘇花公路大清水隧道內坍方，交通部責成航港局調派船舶，今天起至15日疏運宜蘭花蓮往返人車。有遊客表示，因遇到坍方多了人、車搭船的體驗，也算苦中作樂。

交通部長王國材今天視察搶修工程，他表示，海運接駁是蘇花中斷應變計畫之一，過去曾有類似演練，流程是讓乘客先領號碼牌、指定時間內報到後，由人員安排車輛配放位置、乘客搭乘船舶，這次執行上很順暢。

王國材關心民眾搭船狀況，由於候船時間較久，指示港務人員注意遊客飲水、如廁等需求。有遊客說，小朋友對於搭船感到很興奮，是難忘的回憶。

從台北自駕到花蓮出差的薛姓乘客說，昨天原本要嘗試走中橫公路返回，考量也有管制時間就沒上山，聽說有海運疏運，今天上午順利拿到號碼牌，對於現場稍有混亂覺得可以體諒，因為是臨時緊急疏運，「忍耐1、2小時不方便可以順利回家」謝謝相關人員提供服務。

交通部航港局協調合富快輪、台北快輪及凱旋8號今天起至15日協助疏運花蓮及宜蘭間車潮，航程約3小時，人車免費搭乘。花蓮港區上午6時起開放旅客、車輛報到，共計331人、169台車輛，包含1台遊覽車、大貨車等。

因車輛須由港務人員逐一代駕上船並固定，時間較耗時，僅載運車輛的台北快輪比原訂時間晚1個多小時開船，稍有延誤，其餘合富快輪、凱旋8號不受影響，如期出船；預計下午從蘇澳港出船返回花蓮港。

航港局指出，明天會調度更多人力協助車輛上船，船舶疏運會持續到15日，現階段疏運以民船優先，軍方支援的船艦已到花蓮港待命。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，約25公尺長明隧道遭巨石壓毀，宜蘭縣及花蓮間雙向交通阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。（編輯：謝雅竹）1120113

台9線蘇花公路大清水隧道內坍方，交通部責成航港局調派船舶，13日起至15日疏運，首日疏運花蓮至蘇澳港共331人、169台車輛。中央社記者張祈攝 112年1月13日

交通部長王國材13日至花蓮港視察海運疏運狀況，車輛由航港局人員代駕登上台北快輪後，還需固定，防止船隻搖晃時鬆脫。中央社記者張祈攝 112年1月13日