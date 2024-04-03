花蓮地震累計7死 蘇花公路匯德隧道停車場、台泥和仁礦區落石奪命

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（中央社記者張祈、林巧璉花蓮縣3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，目前已釀7死，包括得卡倫步道3人、太魯閣國家公園內（台8線）1人、蘇花公路匯德隧道停車場汽車內1人、大清水隧道1駕駛，以及台泥和仁礦區1人。

根據花蓮警消統計，太魯閣國家公園得卡倫步道3人遭落石擊中，皆傷重身亡；小錐麓步道也有1名山友疑因落石摔落失聯。

台泥和仁礦區也有1人死亡，礦區人員地震後搜尋時，發現李姓男子遭落石擊中，已呈現明顯死亡。

太魯閣國家公園內新增1死，警消表示，余姓女子早上7時許與丈夫至園區內台8線183.2公里進行邊坡工程維護，地震時余女遭落石砸中，被送至國軍花蓮總醫院救治，於9時22分宣告死亡。

強震造成蘇花公路強震後多處道路落石，交通受阻，搜救人員搶通崇德、匯德隧道間落石；警消在匯德隧道停車場發現1輛轎車遭落石擊落，車內1人已死亡。

花蓮強震，造成蘇花公路崇德隧道及大清水隧道等處均出現大量落石，其中大清水隧道有2名貨車駕駛遭落石砸中，造成1死1傷。（編輯：陳仁華）1130403