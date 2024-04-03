花蓮地震造成聯外道路龜裂 宜蘭太平山休園3天

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣3日電）林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，受花蓮地震影響，太平山國家森林遊樂區聯外道路已有數段路面龜裂，考量安全，園區今天起休園3天。

宜蘭分署指出，因地震發生後餘震不斷，太平山國家森林遊樂區聯外道路「宜專一線」除沿路持續性落石發生，數段路面也龜裂，近日休園期間將巡檢及整備環境，預計6日上午8時恢復開園。

今天地震發生後，有媒體報導，位在宜蘭外海的龜山島龜首斷裂。交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處澄清，龜山島龜首未斷，是小部分邊坡崩落，島上或海上都無人受傷。

東北角風管處表示，今天是龜山島封島日，無登島船班，也無賞鯨船行程，後續將檢視龜山島設施，確認遊客安全無虞才開放登島。

宜蘭縣政府表示，受花蓮地震影響，截至中午，縣內今天停課的學校分別為南澳國小、武塔國小、金岳國小、金洋國小、碧候國小、澳花國小、蓬萊國小、東澳國小與南澳高中、南山國小、慈心華德福學校。

此外，南澳鄉公所、南澳鄉衛生所今天停止上班。

蘇澳區漁會總幹事陳春生告訴中央社記者，地震發生後，南方澳漁港一度發生海水倒抽往外海情況，引發海嘯疑慮，漁港內船隻纜繩也斷裂，造成港內船隻漂流及輕微碰撞，所幸近中午時，港內海水已恢復平穩，漁民也將漁船駛回。

宜蘭縣消防局表示，一名詹姓民眾上午在省道台9丁線舊蘇花公路澳花隧道北口處徒步環島途中，被落石擊中，左大腿嚴重骨折，全身多處擦傷，已送醫治療。

中華電信宜蘭營運處表示，地震後宜蘭縣內所轄的設備沒有受損，但通訊與網路不穩定，已加派人員盡速恢復。（編輯：李錫璋）1130403