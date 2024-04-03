花蓮地震東華大學理工一館火警 濃煙密布出現爆炸聲

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（中央社記者張祈、林巧璉花蓮縣3日電）花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，國立東華大學理工學院在震後數分鐘、約8時許發生火警，濃煙密布，延燒數小時後更出現爆炸聲響；確切起火原因待警消調查釐清。

東華大學主秘廖慶華接受媒體聯訪表示，今天上午強震後理工一館4樓發生火警，消防隊持續處理中；火警當時，建築物內沒有學生，初估是地震所引起，確切狀況將在滅火後由消防隊進行火調釐清。（編輯：陳仁華）1130403