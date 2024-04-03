花蓮地震東華大學理工一館火警 濃煙密布出現爆炸聲
2024/4/3 16:01（4/3 16:35 更新）
（中央社記者張祈、林巧璉花蓮縣3日電）花蓮今天上午發生芮氏規模7.2地震，國立東華大學理工學院在震後數分鐘、約8時許發生火警，濃煙密布，延燒數小時後更出現爆炸聲響；確切起火原因待警消調查釐清。
東華大學主秘廖慶華接受媒體聯訪表示，今天上午強震後理工一館4樓發生火警，消防隊持續處理中；火警當時，建築物內沒有學生，初估是地震所引起，確切狀況將在滅火後由消防隊進行火調釐清。（編輯：陳仁華）1130403
延伸閱讀花蓮地震規模7.2 坍方落石釀多人死傷全台災情一覽花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽花蓮地震累計7死 蘇花公路匯德隧道停車場、台泥和仁礦區落石奪命花蓮強震2大樓傾斜、台9線走山 43棟屋損98傷地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫花蓮7.2地震 鯉魚潭潭北步道、十八羅漢山保護區等宜花東景點封閉
- 2024/04/03 16:58
- 花蓮地震東華大學理工一館火警 濃煙密布出現爆炸聲2024/04/03 16:01
- 2024/04/03 15:30
- 2024/04/03 15:23
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
地震釀7死多人傷 王必勝：花蓮啟動大量傷患機制