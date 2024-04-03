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花蓮秀林榮昌礦區6人受困 直升機待雲散垂掛救援

2024/4/3 18:12（4/3 18:21 更新）
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花蓮3日上午發生強震，秀林鄉和仁榮昌礦區有6人受困、1人失聯。花蓮縣警察局新城分局表示，沿路落石坍方阻斷交通，且現場雲層過重，暫亦無法以直升機搜救，搜救人員無法進入山區，目前正等待雲層散去後由直升機出動救援。（新城警分局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月3日
花蓮3日上午發生強震，秀林鄉和仁榮昌礦區有6人受困、1人失聯。花蓮縣警察局新城分局表示，沿路落石坍方阻斷交通，且現場雲層過重，暫亦無法以直升機搜救，搜救人員無法進入山區，目前正等待雲層散去後由直升機出動救援。（新城警分局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月3日
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（中央社記者張祈、蔡孟妤花蓮3日電）花蓮強震，秀林鄉和仁榮昌礦區6人受困、1人失聯，沿路落石塌方阻斷，目前等待雲層散去由直升機垂掛救援。此外，太魯閣國家公園因災情嚴重，將封閉園區至少5天。

花蓮縣警察局新城分局今天訊息表示，秀林鄉和仁榮昌礦區目前6人受困、1人失聯，沿路落石塌方阻斷。因現場雲層過重，無法以直升機吊掛方式搜救，搜救人員也無法進入山區，目前等待雲層散去後由直升機垂掛救援。

此外，內政部國家公園署也發布新聞稿表示，太魯閣國家公園因災情嚴重，公路、橋梁、步道遭落石砸毀、崩塌，為維護遊客安全，即日起至4月7日封閉園區各步道及遊客服務據點，暫停服務5天。

封園期間，太魯閣國家公園管理處將持續進行道路及步道搶修作業，並評估園區安全狀況，後續開放時間將另行公告。

國家公園署也呼籲民眾非必要避免入山，以免發生危險。強震造成地貌改變及地質更加脆弱，山區環境不穩定；目前人力優先投入緊急搶修及執行山屋、步道及設施盤點巡察工作。（編輯：謝雅竹）1130403

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