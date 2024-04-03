晶英酒店4車50人受困太魯閣 派特搜隊救援

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（中央社記者陳俊華台北3日電）今天上午發生芮氏規模7.2地震，內政部長林右昌說，白楊、砂卡礑步道受困民眾已脫困，大清水、錦文隧道民眾預計晚間6時可脫困；太魯閣4車50人定位在九曲洞附近，已派特搜隊前往救援。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

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林右昌晚間6時在媒體群組透過影片表示，在白楊步道、砂卡礑步道受困民眾都已脫困。蘇花公路上大清水隧道及錦文隧道受困民眾，經公路總局人員搶通，也已經接觸到受困民眾，預計晚間6時前都可順利脫困。

林右昌說，晶英酒店有4車共搭載50人，受困在台8線太魯閣段，定位的位置在九曲洞附近，現已調派中央特搜隊及縣市支援的特搜隊，前進到太魯閣地區，必要時將採徒步方式到受困民眾所在地，盡快展開救援工作。（編輯：黃國倫）1130403