花蓮地震晶英酒店50員工困九曲洞 3人徒步回飯店報平安

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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣3日電）花蓮強震造成中橫多處坍塌，50名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中，受困九曲洞，傍晚其中3名員工徒步回到飯店報平安；待公路局4日凌晨搶通路段，便可確認狀況。

太魯閣晶英酒店50名員工今天上午分搭4輛車要上山上班，但途中卻遇強震，一度傳出失聯消息，讓外界擔心不已；內政部長林右昌說，失聯50名員工根據定位在九曲洞附近，已調派中央特搜隊及縣市支援的特搜隊，前進到太魯閣地區，必要時將採徒步方式到受困民眾所在地，盡快展開救援工作。

晶英酒店表示，其中3名員工從九曲洞附近徒步走回飯店，下午5時許抵達飯店表示，其他47名員工均安；另外提供九曲洞尚有逾20多名遊客受困訊息，一樣平安，持續等待救援中。

花蓮消防局表示，搜救人員已經在太魯閣待命，等待公路局搶通後持續挺進九曲洞，確認受困民眾狀況。

根據公路局新聞稿，台8線中橫公路東段部分預計今天晚上8時可搶通至布洛灣路段，4日凌晨0時可搶通至九曲洞路段。（編輯：陳仁華）1130403