更多編輯台推薦新聞：
地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
生活

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌

中央社聲明

中央社聲明

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震10/239
首頁 / 生活

花蓮地震晶英酒店50員工困九曲洞 3人徒步回飯店報平安

2024/4/3 20:40（4/3 20:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣3日電）花蓮強震造成中橫多處坍塌，50名太魯閣晶英酒店員工搭巴士上班途中，受困九曲洞，傍晚其中3名員工徒步回到飯店報平安；待公路局4日凌晨搶通路段，便可確認狀況。

太魯閣晶英酒店50名員工今天上午分搭4輛車要上山上班，但途中卻遇強震，一度傳出失聯消息，讓外界擔心不已；內政部長林右昌說，失聯50名員工根據定位在九曲洞附近，已調派中央特搜隊及縣市支援的特搜隊，前進到太魯閣地區，必要時將採徒步方式到受困民眾所在地，盡快展開救援工作。

晶英酒店表示，其中3名員工從九曲洞附近徒步走回飯店，下午5時許抵達飯店表示，其他47名員工均安；另外提供九曲洞尚有逾20多名遊客受困訊息，一樣平安，持續等待救援中。

花蓮消防局表示，搜救人員已經在太魯閣待命，等待公路局搶通後持續挺進九曲洞，確認受困民眾狀況。

根據公路局新聞稿，台8線中橫公路東段部分預計今天晚上8時可搶通至布洛灣路段，4日凌晨0時可搶通至九曲洞路段。（編輯：陳仁華）1130403

403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮強震 新北土城社區鋼筋外露40餘戶疏散
172.30.142.10