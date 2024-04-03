慈雲山骨灰甕高處震落 吉安鄉公所盤點歸位暫關閉
2024/4/3 21:49（4/3 22:17 更新）
（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣3日電）花蓮強震導致慈雲山生命園區懷恩堂祖先骨灰甕從高處掉落，受損嚴重；明天就是清明節，吉安鄉公所呼籲，進行盤點歸位中，已暫時關閉，會逐一通知家屬前往。
吉安鄉公所今天發布新聞稿表示，鄉長游淑貞視察災情，明天就是清明節，慈雲山懷恩堂承擔北區6鄉鎮生命禮儀服務，經初步盤點後發現納骨櫃位災損非常嚴重，祖先骨灰甕強震後由高處掉落地面。
公所已進行盤點歸位工作，也由法師與專業禮儀團隊協助安靈安置作業，後續將逐一通知受害家屬前往，以確保完善圓滿。
游淑貞呼籲，慈雲山廣場及部分山區路面有龜裂情形，雖無崩塌危險但希望大家避免前往，目前正緊急進行搶災救災作業，尚無開放進入懷恩納骨堂，鄉親可多加利用線上祭拜。（編輯：陳仁華）1130403
延伸閱讀不斷更新／花蓮地震規模7.2 坍方落石釀多人死傷全台災情一覽花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽花蓮地震晶英酒店50員工困九曲洞 3人徒步回飯店報平安花蓮地震影響清明連假交通 國道疏運海空加開班次彙整花蓮地震 太魯閣公園估逾600人受困暫安置山區
- 2024/04/03 23:08
- 2024/04/03 21:57
- 2024/04/03 21:53
- 慈雲山骨灰甕高處震落 吉安鄉公所盤點歸位暫關閉2024/04/03 21:49
- 2024/04/03 21:48
- 2024/04/03 21:29
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
花蓮強震 日本專家：沖繩也有大地震可能性