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慈雲山骨灰甕高處震落 吉安鄉公所盤點歸位暫關閉

2024/4/3 21:49（4/3 22:17 更新）
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花蓮強震致災，吉安鄉長游淑貞（圖）3日赴慈雲山懷恩堂勘災，發現納骨櫃位災損嚴重，不少先人骨灰甕、骨灰罈摔落地面。（吉安鄉公所提供）中央社記者李卉婷傳真 113年4月3日
花蓮強震致災，吉安鄉長游淑貞（圖）3日赴慈雲山懷恩堂勘災，發現納骨櫃位災損嚴重，不少先人骨灰甕、骨灰罈摔落地面。（吉安鄉公所提供）中央社記者李卉婷傳真 113年4月3日
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（中央社記者張祈、李卉婷花蓮縣3日電）花蓮強震導致慈雲山生命園區懷恩堂祖先骨灰甕從高處掉落，受損嚴重；明天就是清明節，吉安鄉公所呼籲，進行盤點歸位中，已暫時關閉，會逐一通知家屬前往。

吉安鄉公所今天發布新聞稿表示，鄉長游淑貞視察災情，明天就是清明節，慈雲山懷恩堂承擔北區6鄉鎮生命禮儀服務，經初步盤點後發現納骨櫃位災損非常嚴重，祖先骨灰甕強震後由高處掉落地面。

公所已進行盤點歸位工作，也由法師與專業禮儀團隊協助安靈安置作業，後續將逐一通知受害家屬前往，以確保完善圓滿。

游淑貞呼籲，慈雲山廣場及部分山區路面有龜裂情形，雖無崩塌危險但希望大家避免前往，目前正緊急進行搶災救災作業，尚無開放進入懷恩納骨堂，鄉親可多加利用線上祭拜。（編輯：陳仁華）1130403

#花蓮地震
#游淑貞
#吉安鄉公所
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