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花農女師遺體運出 校方：她是非常有愛心的老師

2024/4/3 22:12（4/3 22:50 更新）
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花蓮市軒轅路上的「天王星大樓」3日白天因強震傾斜，入夜後搜救人員將最後一名受困的康姓女子拉出，確認康女已不幸罹難。中央社記者董俊志攝 113年4月3日
花蓮市軒轅路上的「天王星大樓」3日白天因強震傾斜，入夜後搜救人員將最後一名受困的康姓女子拉出，確認康女已不幸罹難。中央社記者董俊志攝 113年4月3日
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（中央社記者張祈、林巧璉花蓮縣3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，搜救隊出動大批警力在下午4時許於天王星大樓土堆中找到33歲失聯住戶康姓女老師，晚間9時許才將康女遺體運出，現場氣氛哀戚。

33歲康女畢業於國立彰化師範大學輔導與諮商學系，現為國立花蓮高農老師，在花農擔任代課輔導老師2年。康女為台中人，校方已聯繫家屬，家屬今晚將抵達花蓮。

據了解，強震後康女回到屋內救貓，而後大樓傾斜倒塌，住在7樓的康女失聯。特搜隊出動大批人力搜救，經數小時才在土堆中找到康女，經呼喊康女無反應，研判身亡。

國立花蓮高農秘書蔡金智接受媒體聯訪時表示，康老師在校服務2年，雖是代理老師，但教學認真負責且熱心服務，是非常有愛心的老師。

蔡金智說，校內師生獲知噩耗相當不捨、悲痛，康老師的家人今晚從台中趕往花蓮。校方會協助家屬處理後事。另外，針對康老師平時輔導或接觸的學生，學校也會在8日連假結束後，在上課期間啟動輔導機制。1130403

康姓女子晚間9時許被救出，但已身亡，遺體在眾人合力護送下被送上救護車。 中央社記者盧太城攝 113年4月3日
康姓女子晚間9時許被救出，但已身亡，遺體在眾人合力護送下被送上救護車。 中央社記者盧太城攝 113年4月3日
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