花蓮震災搶通搜救暫歇 北濱街半倒大樓連夜拆除

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（中央社記者張祈、盧太城花蓮縣3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，造成花蓮地區多棟建築受損、走山與9人死亡，晚間除北濱街半倒大樓拆除將連夜進行，其餘搶通、搜救工作暫停，明早持續。

地震發生後花蓮縣北濱街、軒轅路2棟大樓傾斜，軒轅路8層樓高天王星大樓救出23人、其中4人受傷幸意識清楚，最後1名受困者是花蓮高農康姓女老師，警消在下午2時許發現康女身影，但身體被壓住，經確認已身亡，搜救人員全力排除土石及建物結構，晚間9時10分將遺體移出。

北濱街半倒的大樓未造成人員傷亡，建物已於今天下午近5時開始拆除，將連夜進行作業，天王星大樓則要配合檢調完成相驗等工作，才會開始進行拆除。

其他死者包括太魯閣國家公園得卡倫步道3人遭落石擊中，分別為65歲何姓女子、64歲蘇姓與64歲陳姓女子皆傷重身亡；44歲余姓女子在園區台8線183.2公里進行邊坡工程維護，遭落石砸中，經送醫不治死亡。

欣欣水泥和仁礦區人員地震後搜尋時，發現66歲李姓男子遭落石擊中，已呈現明顯死亡。

蘇花公路多處道路落石、交通受阻，搜救人員搶通崇德、匯德隧道間落石後，警消在匯德隧道停車場發現1輛轎車遭落石擊落，車內31歲張姓男子死亡。大清水隧道貨車遭落石砸中，車內46歲吳姓男子當場身亡。

另外，還有1名死者身分待查，在中橫公路台8線181.5處被發現遭落石擊中身亡。

在失聯或受困人員搜救工作方面，晶英酒店50名員工搭巴士上班途中受困九曲洞，傍晚其中3名員工徒步回到飯店報平安，後續待公路局搶通後，進一步確認民眾狀況。

台泥子公司合盛礦業從業人員59人加上外包商員工9人，因地震造成落石，礦區對外道路中斷而受困，台泥將所有人員集中於礦區辦公室休息等候道路開通，山上備有存糧及緊急發電機讓人員可保持對外聯繫，預計礦區道路明天可搶通。

秀林鄉和仁榮昌礦區6人受困、1人失聯，因沿路落石塌方阻斷，目前受困人員就地找安全地方休息，搜救人員將於明天視情況上山救援。

太魯閣國家公園白楊步道受困12人，已於下午6時救出；砂卡礑步道受困14人，晚間已全數平安獲救。

太魯閣國家公園管理處統計，今天園內住宿遊客及工作人員約600多人，將作好緊急應變相關作業，此外，因公路、橋梁、步道遭落石砸毀、崩塌，管理處宣布即日起至4月7日封閉園區各步道及遊客服務據點，暫停服務5天。（編輯：龍柏安）1130403