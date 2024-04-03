花蓮地震釀災 地震險投保理賠6大問答一次看

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（中央社記者謝方娪台北3日電）花蓮強震釀災情，但根據地震基金揭露最新統計，截至今年3月底台灣地震險投保率低於4成，顯示民眾投保意識並不高。住宅地震基本險是什麼？在台灣該投保地震險嗎？理賠範圍有哪些？中央社整理6大問答一次看。

什麼是住宅地震保險制度？

921大地震發生後，行政院推動住宅地震保險制度，並自民國91年4月1日起實施，要求所有產險公司應提供住宅地震基本保障，即住宅火險擴大承保地震事故，凡承保住宅火險的產險公司，須同時承保地震基本保險。

住宅地震基本保險為1年期保單，全台不分地區均採單一費率新台幣1350元，針對建築物本體全倒或半倒時，產險公司將理賠建物重建費用上限新台幣150萬元及臨時住宿費用20萬元。須注意的是，保障標的為住宅建築物本身，不含動產及裝潢。

若認為住宅地震基本險保額不夠，可以投保其他地震險嗎？

一般常見住宅地震險種類，除了政策性質的住宅地震基本保險外，還包括超額地震險、擴大地震險及輕損地震險等。

磊山保經業務總經理林世德說明，民眾若覺得住宅地震基本險保障不足、想提高，可考慮超額地震險或擴大地震險，但須留意這2種保險都不可單純投保，必須先投保住宅火險及基本地震險後，才能再保超額地震險或擴大地震險。

超額地震險與住宅地震基本險均是承保建物本身，並以建物全損（房屋全倒或半倒）為理賠條件，至於擴大地震險承保範圍較廣，除了建物本身外，還涵蓋裝潢及動產，即無論全損或輕損均有理賠，但保費也相對更高。

若此次地震後房屋有受損，如何確定是否符合所投保地震險理賠條件？

金管會表示，已投保住宅地震險的民眾，若住家建築物因此次地震遭受損失，可通知各地產險公司或地震保險基金，待各產險公司受理後，將會儘速派員查勘鑑定損失程度。

問：不確定到底有無投保地震險及投保的產險公司名字，該怎麼辦？

若民眾不清楚簽發保單的產險公司名稱，或不確定是否已投保，可至財團法人住宅地震保險基金「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」，輸入個人基本資料即可查詢。

是否有適合租屋族投保的地震險？

產險業者表示，住宅地震基本險及超額地震險均是針對全損才會理賠，理賠條件相對嚴格，部分產險公司有推輕損地震險，承保範圍包括建物、裝潢及動產，針對地震造成的輕損，例如牆壁龜裂、動產損失等予以理賠。

雖然外界多半認為輕損地震險適合租屋族投保，但產險業者坦言，因輕損地震險損率偏高，近年已有產險公司收手不做、降低商品保額設計或主要於銀保通路銷售給房貸戶等，較少見會單獨銷售輕損地震險給租屋族，若租屋族有動產保障需求，可考慮投保動產險。

台灣地震頻繁，為何地震險投保率低於4成？

產險業者指出，民眾買房時為取得銀行貸款，須投保住宅火險及住宅地震基本險，但民眾多半認為住宅地震基本險要全損才能理賠，用到機會極低，因此當貸款繳完，多會選擇退保。

財團法人住宅地震保險基金今天揭露，截至今年3月底止，若以全台戶數929萬戶為基礎計算，台灣住宅地震基本險投保率僅38.01%，顯示仍有超過6成民眾未投保住宅地震基本險。

不過，產險業者也說，雖然台灣住宅地震基本險投保率未達4成，但若相比鄰近的日本，台灣地震險投保率其實已不算低。

業者觀察，地震險一直以來均是「叫好不叫座」，當災害發生時，民眾常常很緊張詢問有無相關保險保障，但問完保費常嫌貴而卻步；且政策性地震險已是公定價，若想要保到足額地震險，更是一筆開銷。

根據產險業者試算，若投保保額400萬元住火險，1年保費約900元，住宅地震基本險1年保費公定價為1350元，若再自行投保保額250萬元超額地震險，1年保費上看4000元左右，合計1年住火險、住宅地震基本險及超額地震險保費支出就將超過6000元。（編輯：楊凱翔）1130403