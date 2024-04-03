花蓮地震新北環狀線停駛 何時復駛、公車接駁資訊一次看

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（中央社記者高華謙新北3日電）新北捷運環狀線受地震影響，目前全線停駛。新北市府增加環狀線平行公車982路線班次，並啟動新北產業園區站至大坪林站免費接駁車，沿環狀線行駛。

環狀線接駁車班次

新北捷運公司表示，因應環狀線營運中斷，自今天傍晚5時起免費提供新北環狀線免費接駁公車，路線為新北產業園區站至大坪林站，採雙向行駛，沿途僅停靠環狀線各捷運站；其中板橋站停靠臨時站，十四張站因接駁公車無法進入，民眾須至「民權工業區」公車站搭車。

免費接駁車自上午6時營運至晚間24時，平日尖峰每10至15分一班、離峰每20分至30分一班，例假日每20分至30分一班。

（新北市交通局提供）中央社記者高華謙傳真 113年4月3日

新北交通局則自今天上午11時起，增派沿環狀線捷運路線行駛的982公車班次，上班日自下午4時至晚間6時從新莊端發車加密為10分鐘一班，隨後至晚間10時30分收班止，仍維持20分鐘一班，並視客況機動加班。

交通局呼籲，在捷運環狀線恢復通車前，請民眾多搭乘免費接駁車、982公車，或搭乘台北捷運新店線轉乘蘆洲線、迴龍線、板南線及桃園機場線。

（新北市交通局提供）中央社記者高華謙傳真 113年4月3日

何時恢復通車？

捷運環狀線受地震影響導致鋼箱梁錯位與軌道變形，目前仍在全力搶修，新北捷運公司說，今天不可能全線營運，目前力拚今天下班尖峰時段前讓板橋站以北（板橋站至新北產業園區站）局部雙向通車，第2階段則拚景安站以南（景安站至大坪林站）局部雙向通車。（編輯：方沛清）1130403

捷運環狀線板橋至產業園區站單線雙向營運 安坑輕軌恢復正常

（中央社記者高華謙新北3日電）受地震影響，新北環狀線一度全線停駛，新北捷運公司宣布，傍晚5時起「板橋站至產業園區站」採單線雙向方式運行，班距為16分鐘。

新北捷運公司說，除淡海輕軌一切正常營運，安坑輕軌也一度受影響，經過搶修，安坑輕軌已於下午4時30分恢復正常營運，班距為15分鐘。（編輯：方沛清）1130403