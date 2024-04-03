捷運環狀線鋼箱梁錯位 新北4日上午前完成防落設施
2024/4/3 17:25
（中央社記者高華謙新北3日電）新北捷運局表示，地震導致捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位，將先加強橋梁防落設施，預計明天上午施作完後將鋼箱梁復位、修復軌道，同時開放中正路慢車道通行。
花蓮東部外海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台各地有感，捷運環狀線被民眾直擊「裂開」。新北捷運局透過新聞稿表示，為了旅客安全，目前全線暫時停駛，並且捷運公司同時採取全面巡檢。
新北捷運局說，為避免掉落物影響，第一時間先封閉中正路與員山路，新北捷運局、台北捷運局、新北捷運公司和原設計單位世曦工程、台北結構技師公會、新北結構技師公會及台灣省結構技師公會都趕赴現場勘查，並發現鋼箱梁錯位情況。
新北捷運局表示，目前首先加強橋梁防落設施，下午吊車進場即開始施作，預計明天上午施作完成，接著復位鋼箱梁、修復軌道，確認一切安全無虞後才通車，預計採分段通車方式復駛。之後會看修復狀況，研擬地震改善對策。
新北捷運局說，道路封閉部分，原先封閉中和區中正路慢車道及員山路，今天下午1時30分已開放員山路通行，待橋梁防落裝置施作完成後，預計明天上午開放中正路慢車道通行。（編輯：方沛清）1130403
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