台鐵東部幹線估4日搶通 南迴線全面開放站票

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（中央社記者余曉涵台北3日電）受花蓮地震影響，台鐵公司今天傍晚表示，目前蘇澳新到鳳林間多處路段損壞搶修中，停駛列車預估明天恢復通車，為疏運旅客，南迴線各級列車全面開放站票。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮近海上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。

台鐵今天傍晚再度更新列車行駛資訊，截至下午5時，蘇澳新到鳳林間多處路段損壞搶修中，列車停駛。

台鐵指出，蘇澳新到和仁間，K36+900（漢本=和仁間）、K41+500（和平=和仁間）雙線落石及軌道挫屈；花蓮到鳳林間，K16+800-K17+500軌道挫屈，預計蘇澳新到鳳林間西正線，今天深夜12時完成單線搶通，明天首班車起恢復單線運轉，各班次正常開行，預計明天中午12時前恢復雙線行車。

台鐵表示，因路線尚在搶修作業中，蘇澳新到鳳林間停駛，花蓮到鳳林間啟動公路接駁，其餘路線已恢復正常行駛。

台鐵指出，樹林到蘇澳新區間（快）車機動行駛，樹林往花蓮、台東對號列車停駛；鳳林到台東間區間（快）車機動行駛。

台鐵說，為疏運受阻旅客，南迴線各級列車全面開放站票，明天起全線恢復行駛（含清明連假加班車），另外因應蘇花公路中斷，再加開宜蘭到花蓮間10列次區間快車。

台鐵表示，為維護旅客權益4月3日起，持當日（4月3日）車票及4月3日、4月4日起訖站為花東地區車票未使用者，1年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。（編輯：陳政偉）1130403