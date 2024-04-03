花蓮強震 新北新月橋吊索鬆脫封閉檢測

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市政府今天表示，花蓮強震後，連接板橋及新莊的景觀橋「新月橋」於震後辦理橋梁特別檢查作業，發現橋上有吊索鬆脫狀況，已封閉主橋段檢測，請民眾改道通行。

市府高灘處發布新聞稿指出，專為行人與自行車族打造的新月橋自民國103年度啟用以來一直是熱門休憩景點，4月3日強震後發現主橋段有數根吊索有鬆脫狀況，高灘處緊急聯繫台灣省土木技師公會、台灣省結構技師公會及新北市土木技師公會各橋梁專家技師至現場勘查。

高灘處表示，經討論後，考量吊索為新月橋結構重要力量傳遞構件，加上後續餘震發生，將可能影響橋梁安全，高灘處已在安排吊索詳細檢測，確認橋梁安全無虞前將暫時封閉新月橋主橋段。

高灘處籲請民眾改道通行，主橋段封閉期間造成不便請多加體諒。新月橋2側通往高灘地牽引道經檢查暫無安全疑慮可正常開放，為了民眾安全，主橋段封閉期間請勿強行穿越，以免發生危險。（編輯：方沛清）1130403