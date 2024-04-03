花蓮7.2地震 鯉魚潭潭北步道、十八羅漢山保護區等宜花東景點封閉

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（中央社記者余曉涵台北3日電）受到今天上午花蓮7.2強震影響，交通部觀光署轄下的多個景點封閉，包含花蓮鯉魚潭潭北水岸步道預警性封閉、十八羅漢山自然保護區預警性封閉等。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分花蓮發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，全台有感且餘震不斷，花蓮受創最嚴重，部分路段鐵公路交通中斷，先前太魯閣國家公園宣布關閉5天。

交通部觀光署下午發布新聞稿表示，觀光署所屬多處國家風景區轄內旅遊景點即起預警性封閉及活動暫停。

觀光署說明，包括東北角及宜蘭海岸國家風景區的龜山島4月3日封島（無人申請登島），也沒有賞鯨船行程，待持續巡檢，確認安全無虞才開放登島。

東部海岸國家風景區方面，觀光署表示，4月3日花蓮遊客中心、奚卜蘭遊客中心、秀姑巒溪遊客中心休館；轄下的芭崎景區、奇美景區封閉；秀姑巒溪泛舟活動暫停。

花東縱谷國家風景區部分，觀光署指出，花蓮鯉魚潭潭北水岸步道預警性封閉；鯉魚潭潭東步道多處落石，已封閉；鯉魚潭、鶴岡及羅山遊客中心因停班停課關閉。

此外，參山國家風景區4月3日谷關捎來步道實施預警性封閉（在全線巡檢安全無虞後開放）；澎湖國家風景區的小門鯨魚洞預警性封閉；茂林國家風景區十八羅漢山自然保護區預警性封閉。

觀光署表示，因目前持續有餘震發生，呼籲民眾近期應注意自身安全，非必要切勿前往山區及從事觀浪、海釣及戲水等活動，以免發生危險，另可至交通部觀光署官網查詢預警性封閉遊憩據點即時訊息。（編輯：陳清芳）1130403