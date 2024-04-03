花蓮地震全國4死681傷 林右昌：鐵路4日凌晨先搶通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城、洪學廣花蓮縣3日電）花蓮近海今天上午發生強震，交通中斷，內政部長林右昌指出，目前花蓮鐵公路中斷，預計最快明天凌晨先搶通鐵路單向通車；統計全國災損傷亡共4死、681傷。

台灣東部海域上午發生規模7.2地震，花蓮多處發生災情，林右昌中午與國民黨立委傅崐萁搭乘空勤總隊直升機前往傾斜的天王星大樓勘災，並聽取現場花蓮縣長徐榛蔚及消防人員簡報災情。

林右昌接受媒體聯訪透露，目前花蓮鐵公路完全中斷，剛剛已跟交通部長王國材聯繫希望班機加班，目前交通重點會放在鐵路搶通，最新消息是預計明天凌晨就能搶通，首班凌晨5時許從樹林出發的列車就會順利通行，但會先維持單向通車，希望明後天就能恢復雙向通行，海運部分也會盡快進行相關規劃。

針對災情傷亡部分，林右昌說，統計全國各縣市共有4死、總受傷人數681人，4名死者都是在花蓮地區；天王星大樓部分大多數民眾都已救出，另有1名失聯女子也傳出好消息，疑似已探測到生命跡象，消防人員正做相關準備，希望能找到正確位置趕快將人救出。

林右昌表示，經調閱監視器畫面發現這名失聯女子上午8時11分有進入大樓，但進入15秒後就發生地震大樓傾斜，可以確定這名女子仍在這棟大樓，位置應在1樓與2樓之間。

同棟大樓已脫困民眾指出，第1次地震時有看到失聯女子要跑出來，但對方後來又進去找貓，結果遇到第2次地震後失聯。（編輯：陳仁華）1130403