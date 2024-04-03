更多編輯台推薦新聞：
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

花蓮地震規模7.2 花蓮市區2樓斜倒全台災情一覽
生活

花蓮地震規模7.2 花蓮市區2樓斜倒全台災情一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮規模7.2地震 截至中午共58次餘震其中2起規模6以上
首頁 / 生活
403花蓮地震
交通異動
新聞專題
交通異動2/19
首頁 / 生活

捷運環狀線停駛調派公車輸運 新北：梁軌移位需長期修復

2024/4/3 12:07（4/3 12:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮近海3日發生強震，且餘震不斷。有民眾發現捷運環狀線軌道梁柱疑似移位，新北捷運局表示，已全面巡檢各路段。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
花蓮近海3日發生強震，且餘震不斷。有民眾發現捷運環狀線軌道梁柱疑似移位，新北捷運局表示，已全面巡檢各路段。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北3日電）新北市府捷運局長李政安今天說，捷運環狀線中原站到板新站軌道異位，梁也跑掉，今天下班前無法修復，要長遠處理。交通局已增派公車班次協助旅客輸運。

李政安說，目前仍在全面巡檢，如果其他站點沒問題，可能會考慮以接駁車方式協助旅客搭乘。另景安站月台電聯車脫軌，目前正在復軌，修復速度會較快。

影片來源：中央社

新北市政府交通局長鍾鳴時說，由於環狀線目前全線停駛，已調度行駛環狀線沿途路線的公車加班次，後續會視環狀線營運情況隨時調整，也呼籲民眾搭捷運時優先轉乘蘆洲線、迴龍線、板南線及桃園機場線等其他路線抵達目的地。

首都客運及大都會客運表示，環狀線平行公車982路線自今天上午11時起增派班次為20分鐘一班，下午4時至晚間6時從新莊端發車加密為10分鐘一班，隨後至晚間10時30分收班，仍都維持20分鐘一班，並視客況機動加班。

此外，新北捷運公司表示，今天上午7時58分受花蓮地震影響，目前環狀線全線停駛，待檢修完畢無誤後另行宣布營運時間。目前已請原設計單位及結構技師前往協助，針對受影響旅客也已啟動公車接駁機制。

新北捷運公司說，景安站有一列車脫軌，正排除中，旅客已疏散完畢，無人受困。

新北捷運公司表示，淡海輕軌已恢復營運，安坑輕軌K9至K6以單線雙向營運，K6至K1局部營運。（編輯：李錫璋）1130403

花蓮近海3日發生強震，全台有感。有民眾發現捷運環狀線軌道疑似移位。新北市政府捷運工程局指出，初判是環狀線中原站到景安站間單向有一段軌道錯位；當時行駛列車有自動停駛，乘客都已平安離開。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
花蓮近海3日發生強震，全台有感。有民眾發現捷運環狀線軌道疑似移位。新北市政府捷運工程局指出，初判是環狀線中原站到景安站間單向有一段軌道錯位；當時行駛列車有自動停駛，乘客都已平安離開。中央社記者吳家昇攝 113年4月3日
延伸閱讀
花蓮地震雙北等6地未發國家級警報 氣象署：預估震度未達4級花蓮地震規模7.2 花蓮市區樓房嚴重傾斜全台災情一覽花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
交通異動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震 中捷一度停駛經巡檢正常恢復營運
172.30.142.220