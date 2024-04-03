捷運環狀線停駛調派公車輸運 新北：梁軌移位需長期修復

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北3日電）新北市府捷運局長李政安今天說，捷運環狀線中原站到板新站軌道異位，梁也跑掉，今天下班前無法修復，要長遠處理。交通局已增派公車班次協助旅客輸運。

李政安說，目前仍在全面巡檢，如果其他站點沒問題，可能會考慮以接駁車方式協助旅客搭乘。另景安站月台電聯車脫軌，目前正在復軌，修復速度會較快。

影片來源：中央社

新北市政府交通局長鍾鳴時說，由於環狀線目前全線停駛，已調度行駛環狀線沿途路線的公車加班次，後續會視環狀線營運情況隨時調整，也呼籲民眾搭捷運時優先轉乘蘆洲線、迴龍線、板南線及桃園機場線等其他路線抵達目的地。

首都客運及大都會客運表示，環狀線平行公車982路線自今天上午11時起增派班次為20分鐘一班，下午4時至晚間6時從新莊端發車加密為10分鐘一班，隨後至晚間10時30分收班，仍都維持20分鐘一班，並視客況機動加班。

此外，新北捷運公司表示，今天上午7時58分受花蓮地震影響，目前環狀線全線停駛，待檢修完畢無誤後另行宣布營運時間。目前已請原設計單位及結構技師前往協助，針對受影響旅客也已啟動公車接駁機制。

新北捷運公司說，景安站有一列車脫軌，正排除中，旅客已疏散完畢，無人受困。

新北捷運公司表示，淡海輕軌已恢復營運，安坑輕軌K9至K6以單線雙向營運，K6至K1局部營運。（編輯：李錫璋）1130403