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花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

2024/4/3 09:09（4/3 10:55 更新）
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花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，造成一棟位於中山路重慶路口的房屋傾斜，有民眾受困在內，警消救援過程餘震不斷，附近居民都跑出屋外不敢進家門。中央社記者張祈攝 113年4月3日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，造成一棟位於中山路重慶路口的房屋傾斜，有民眾受困在內，警消救援過程餘震不斷，附近居民都跑出屋外不敢進家門。中央社記者張祈攝 113年4月3日
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（中央社網站3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，最大震度達6強，氣象署地震測報中心表示，這是地震震度改制之後，台灣首次達6強的地震，後續仍可能會有餘震。中央社為讀者整理3日各縣市停班停課資訊。

台北市

正常上班上課。
授權各校校長，倘學校災損嚴重，有停課必要時，得自主決定緊急停課。

新北市

新北市政府針對網傳停班停課的訊息，澄清是不實訊息。今天正常上班上課。

新竹縣

義民高級中學正常上班、停止上課。

宜蘭縣

南澳鄉武塔國小、金岳國小、金洋國小、南澳國小、碧候國小、澳花國小、蓬萊國小停止上班上課。
南澳高級中學正常上班、停止上課。
慈心華德福教育實驗高中停止上班上課。
南澳鄉公所停止上班上課。

花蓮縣

停班停課。

（編輯：黑立安）1130403

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