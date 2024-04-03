花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

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（中央社網站3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，最大震度達6強，氣象署地震測報中心表示，這是地震震度改制之後，台灣首次達6強的地震，後續仍可能會有餘震。中央社為讀者整理3日各縣市停班停課資訊。

台北市

正常上班上課。

授權各校校長，倘學校災損嚴重，有停課必要時，得自主決定緊急停課。

新北市

新北市政府針對網傳停班停課的訊息，澄清是不實訊息。今天正常上班上課。

新竹縣

義民高級中學正常上班、停止上課。

宜蘭縣

南澳鄉武塔國小、金岳國小、金洋國小、南澳國小、碧候國小、澳花國小、蓬萊國小停止上班上課。

南澳高級中學正常上班、停止上課。

慈心華德福教育實驗高中停止上班上課。

南澳鄉公所停止上班上課。

花蓮縣

停班停課。

（編輯：黑立安）1130403