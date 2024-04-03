花蓮地震 台積電、力積電和群創竹南廠部分停機

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（中央社記者張建中、張璦台北3日電）今天上午接連發生芮氏規模7.2及6.5地震，竹科管理局表示，台積電、力積電竹南廠部分預防性停機、群創光電竹南廠也部分停機；達邁及京元電銅鑼廠全廠人員疏散。

據中央氣象局資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里。花蓮地區最大震度6強，台中市及新竹縣地區最大震度5弱，新竹市及台南市最大震度4級。

隨後於8時11分又發生芮氏規模6.5地震，震央在花蓮縣政府北北東方12.7公里。花蓮縣地區最大震度5強，台中市地區最大震度4級。

竹科管理局指出，台積電和力積電竹南廠部分預防性停機、群創光電竹南廠也部分停機，京元電和達邁科技全廠人員疏散。友達、聯電、旺宏及力積電竹科廠則正常。

竹科管理局表示，竹科各園區電力正常；用水方面，生醫園區、銅鑼園區異常，正清查中，其他園區正常，竹科各工地正常。

南科管理局指出，位於南科的群創B廠、台積電晶圓18廠和彩晶廠測得震度4級，位於高雄的群創F廠測得震度3級，區內廠商回報皆無影響。（編輯：張均懋）1130403