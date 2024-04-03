更多編輯台推薦新聞：
圖輯／花蓮規模7.2地震市區大樓傾斜 中正紀念堂石塊掉落
生活

圖輯／花蓮規模7.2地震市區大樓傾斜 中正紀念堂石塊掉落

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些
生活

6.2噸戴奧辛廢棄物棄置台中龍井 世紀之毒在台灣重大污染事件有哪些

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震
首頁 / 地方
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震
首頁 / 地方

花蓮7.2地震 北市最大震度5弱教育局授權各校自主停課

2024/4/3 09:25（4/3 09:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受花蓮地震影響，3日上午台北市文山區一間國小師生疏散至操場避難。中央社記者鄭清元攝 113年4月3日
受花蓮地震影響，3日上午台北市文山區一間國小師生疏散至操場避難。中央社記者鄭清元攝 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北3日電）今天上午地震，台北市最大震度為5弱、明顯有感，教育局雖尚未接獲重大災情通報，但授權各校若認為有必要，可在確保學生安全下自主停課。

台北市萬大國小校長吳建億告訴中央社記者，地震發生當下，教師立即指示學生趴下、掩護、穩住，待地震稍歇便疏散到操場清點人數，確定學生沒有傷亡，建物也沒有明顯毀損，目前狀況一切良好，後續會安排人員詳細確認各項硬體設施狀況。（編輯：張銘坤）1130403

延伸閱讀
不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵高鐵停駛異動圖輯／花蓮規模7.2地震市區大樓傾斜 中正紀念堂石塊掉落花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震花蓮地震 花蓮市2棟房屋傾斜、民眾受困警消救援
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.206