花蓮7.2地震 北市最大震度5弱教育局授權各校自主停課
2024/4/3 09:25（4/3 09:32 更新）
（中央社記者陳昱婷台北3日電）今天上午地震，台北市最大震度為5弱、明顯有感，教育局雖尚未接獲重大災情通報，但授權各校若認為有必要，可在確保學生安全下自主停課。
台北市萬大國小校長吳建億告訴中央社記者，地震發生當下，教師立即指示學生趴下、掩護、穩住，待地震稍歇便疏散到操場清點人數，確定學生沒有傷亡，建物也沒有明顯毀損，目前狀況一切良好，後續會安排人員詳細確認各項硬體設施狀況。（編輯：張銘坤）1130403
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