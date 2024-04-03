更多編輯台推薦新聞：
花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽
生活

花蓮規模7.2地震 3日全台停班停課一覽

花蓮地震規模7.2 花蓮市區3樓房倒塌全台災情一覽
生活

花蓮地震規模7.2 花蓮市區3樓房倒塌全台災情一覽

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思
文化

圖輯／紅球計畫移展安平古堡 藝術家選址熱蘭遮博物館角落有巧思

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震雙北等6地未發國家級警報 氣象署：預估震度未達4級
首頁 / 產經
403花蓮地震
應變措施
新聞專題
應變措施18/27
首頁 / 產經

花蓮地震 聯電：竹科南科人員疏散、機台部分停機

2024/4/3 09:27（4/3 10:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）花蓮外海今天上午發生芮氏規模7.2地震，隨後並有多起餘震。晶圓代工廠聯電表示，竹科、南科人員依作業標準進行疏散，人員均安，廠務設施正常，機台部分停機，工程人員正努力盤點與復機中。

據中央氣象局資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里。花蓮地區最大震度6強，台中市及新竹縣地區最大震度5弱，新竹市及台南市最大震度4級，隨後又發生多起餘震。

聯電指出，竹科、南科廠人員依作業標準進行疏散，人員均安，廠務設施正常、機台部分停機，工程人員正努力盤點與復機中。

記憶體廠華邦電表示，目前人員均安，廠務正常運作中，實際影響正評估中。（編輯：張均懋）1130403

#地震
#竹科
#南科廠
#聯電
延伸閱讀
花蓮地震 台積電、力積電和群創竹南廠部分停機

應變措施
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮7.2地震 北市最大震度5弱教育局授權各校自主停課
172.30.142.232