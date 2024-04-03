花蓮地震 聯電：竹科南科人員疏散、機台部分停機
2024/4/3 09:27（4/3 10:07 更新）
（中央社記者張建中新竹3日電）花蓮外海今天上午發生芮氏規模7.2地震，隨後並有多起餘震。晶圓代工廠聯電表示，竹科、南科人員依作業標準進行疏散，人員均安，廠務設施正常，機台部分停機，工程人員正努力盤點與復機中。
據中央氣象局資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央在花蓮縣政府南南東方25公里。花蓮地區最大震度6強，台中市及新竹縣地區最大震度5弱，新竹市及台南市最大震度4級，隨後又發生多起餘震。
聯電指出，竹科、南科廠人員依作業標準進行疏散，人員均安，廠務設施正常、機台部分停機，工程人員正努力盤點與復機中。
記憶體廠華邦電表示，目前人員均安，廠務正常運作中，實際影響正評估中。（編輯：張均懋）1130403
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