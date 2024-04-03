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花蓮民宅傾斜 國防部：已派遣兵力救援

2024/4/3 09:33
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（中央社記者吳書緯台北3日電）台灣東部今天發生規模7.2地震，國防部表示，國軍即刻針對各單位及作戰地境，清查、確認有無災損。初步掌握花蓮地區有民宅傾斜等災損，第二作戰區已派遣救災兵力，不待命令協力救援，期將傷害降至最低。

國防部指出，地震發生後，國防部立即成立應變中心，即時掌握最新情況，配合地方政府需求，適切調派兵力馳援，確保民眾生命財產安全。

國軍設有五大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。（編輯：謝佳珍）1130403

#台灣
#國防部
#國軍
應變措施
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