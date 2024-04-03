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花蓮地震 蔡總統賴清德提醒注意安全謹慎查證消息

2024/4/3 09:43
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（中央社記者葉素萍台北3日電）東部地區發生規模7.2地震，總統蔡英文今天提醒民眾留意官方隨時發布的各項訊息，對於任何地震相關消息，也請謹慎查證；副總統賴清德也請民眾注意安全、當心餘震、保持冷靜。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

蔡總統透過臉書表示，她在第一時間已經請行政團隊盡速掌握各地情況，提供所需要的協助，務必與各地方政府通力合作將災害帶來的衝擊降到最低。此外，國軍也將配合地方政府的需求，提供支援，確保民眾生命財產安全。

蔡總統說，目前中央災害應變中心已經成立，各部會正在回報各地情況，請大家留意官方隨時發布的各項訊息，對於任何地震相關消息，也請謹慎查證。

蔡總統也提醒民眾，目前高鐵有部分列車延誤，正在通勤的朋友，請注意各地捷運、台鐵營運的狀況。另外今早有多起餘震，也提醒大家暫時不要搭乘電梯，多注意安全。

副總統賴清德透過臉書，請民眾注意安全、當心餘震，盡量避免搭乘電梯，使用火燭或其他明火時也要格外小心，以防發生火災。

他說，目前政府已於第一時間啟動應變中心，同時請各部會回報災情，請大家請保持冷靜，務必留意官方訊息，對於未經證實的訊息更要謹慎查證。（編輯：張均懋）1130403

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