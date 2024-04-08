加入新內閣？ 邱太三：應該是不會啦

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（中央社記者李雅雯台北8日電）陸委會主委邱太三今天在立法院內政委員會備詢時被問到「520之後還可以看到你嗎」，他連說兩次「應該是不會啦」，表示已從學校借調出來10年，甫於2月接獲學校聘書。

立法院內政委員會今天審查或處理113年度中央政府總預算案有關大陸委員會（陸委會）預算凍結案計5案，陸委會主委邱太三與會備詢。

國民黨立委賴士葆質詢問到「520之後還可以看到你嗎」，邱太三連說兩次「應該是不會啦」，直言已從學校借調出來10年了，甫於2月接獲來自亞洲大學的專任聘書。

賴士葆質詢提問，總統當選人賴清德就職後是否會循總統蔡英文「維持現狀」，援用中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸關係。

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邱太三回應，剛剛講過了，已經從學校借調出來10年，2月甫獲亞大專任聘書；截至目前為止，沒有收到關於交接的徵詢，必須等到其有提問的時候，再做回答，「（否則）我怎麼可以越俎代庖」。

邱太三強調，從2016年5月20日到現在，蔡英文在應對兩岸關係上持續維持這樣的基調，這也獲得國際社會和國民給予很高的支持，「我想可以穩定現狀，不只是我們，也是國際社會期待的」。（編輯：曹宇帆）1130408